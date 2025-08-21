Пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан

Государственной пограничной службой пресечена попытка незаконного ввоза крупной партии наркотических средств на территорию Азербайджана.

17 августа на служебной территории службы пограничной группы «Лянкаран» Государственной пограничной службы была предотвращена попытка нарушения государственной границы со стороны Исламской Республики Иран в направлении Азербайджанской Республики.

В результате оперативных мероприятий на территории обнаружено и изъято 13 кг 100 гр марихуаны.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.