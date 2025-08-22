 Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву преподнесен в дар ахалтекинский скакун - ФОТО | 1news.az | Новости
Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву преподнесен в дар ахалтекинский скакун - ФОТО

First News Media17:02 - 22 / 08 / 2025
Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву преподнесен в дар ахалтекинский скакун - ФОТО

22 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в городе Туркменбаши посмотрели ахалтекинских скакунов и выступление национальной конной группы «Галкыныш».

Затем председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и туркменского народа преподнес в дар главе нашего государства ахалтекинского скакуна по кличке «Таус».

Далее председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и туркменского народа преподнес в дар Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву верблюда.

Выступая на мероприятии, Гурбангулы Бердымухамедов сказал: Уважаемые господа, дорогие гости, мой дорогой друг.

Я хочу вручить эту грамоту от имени Президента Туркменистана, от имени всего туркменского народа моему брату, Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. У нас у туркмен говорят «Лошадь – это опора народа». Как говорят у туркмен, «лошадь приносит счастье». Коня зовут «Таус», что означает «Да здравствуют Туркменистан, Азербайджан, Узбекистан».

Благодарю.

Президент Ильхам Алиев сказал: Хочу выразить глубокую признательность моему дорогому брату Гурбангулы Мяликгулыевичу за этот замечательный подарок. Ахалтекинский скакун славится во всем мире, это национальный бренд туркменского народа, Туркменистана. Это скакун, который заслуживает красивого имени во всем мире, и этот подарок – символ дружбы и братства. Должен также сказать, что, как известно, туркменский и азербайджанский народы – братские народы. В то же время нас объединяет то, что и у туркмен, и у азербайджанцев есть своя порода лошадей – ахалтекинская и карабахская. Как мы являемся братьями, так и они – братья. Еще раз благодарю. Также выражаю глубокую признательность нашим храбрым наездникам, продемонстрировавшим нам здесь прекрасное шоу скакунов. Молодцы!.

