В Габале задержали владельца наркоплантации - ВИДЕО

Сотрудники Габалинского районного отдела полиции провели операцию по борьбе с культивированием наркосодержащих растений.

Как сообщает Report со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД, в ходе мероприятий был задержан 50-летний Наджаф Алхасов. В его ореховом саду было обнаружено 107 кустов конопли, которые он выращивал. Н.Алхасов заявил, что посадил кусты конопли с целью их дальнейшей продажи, передает 1news.az.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении обвиняемого решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. Следственные мероприятия продолжаются.