Кабмин Японии утвердил проект бюджета с рекордными расходами на оборону

Правительство Японии утвердило проект бюджета на 2026 финансовый год (начинается в апреле 2026 года) в рекордном размере 122.3 трлн иен (около 783 млрд долларов).

Он предполагает также наибольшие в истории страны расходы на оборону в размере 8.8 трлн иен (56.3 млрд долларов).

Увеличение военного бюджета происходит в рамках курса правительства на наращивание оборонного потенциала и принятие на вооружение ударных средств. Премьер страны Санаэ Такаити ранее поставила задачу досрочно выйти на уровень в 2% ВВП на оборонные расходы, которого изначально планировалось достичь к 2027 году.

Расходы на социальное обеспечение вырастут до рекордных 39 трлн иен (249.5 млрд долларов), что связано с ростом стоимости медицинского обслуживания.

Как ожидается, налоговые поступления вырастут до 83.7 трлн иен (535.5 млрд долларов). Объем выпуска гособлигаций для обеспечения бюджета планируется держать на уровне до 30 трлн иен (порядка 192 млрд долларов), чтобы поддерживать финансовую стабильность и не усугублять тяжелое бремя государственного долга, почти вдвое превышающего ВВП.

Проект бюджета будет представлен на рассмотрение парламента в начале 2026 года.

Источник: ТАСС