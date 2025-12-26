 Кабмин Японии утвердил проект бюджета с рекордными расходами на оборону | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Кабмин Японии утвердил проект бюджета с рекордными расходами на оборону

First News Media09:50 - Сегодня
Кабмин Японии утвердил проект бюджета с рекордными расходами на оборону

Правительство Японии утвердило проект бюджета на 2026 финансовый год (начинается в апреле 2026 года) в рекордном размере 122.3 трлн иен (около 783 млрд долларов).

Он предполагает также наибольшие в истории страны расходы на оборону в размере 8.8 трлн иен (56.3 млрд долларов).

Увеличение военного бюджета происходит в рамках курса правительства на наращивание оборонного потенциала и принятие на вооружение ударных средств. Премьер страны Санаэ Такаити ранее поставила задачу досрочно выйти на уровень в 2% ВВП на оборонные расходы, которого изначально планировалось достичь к 2027 году.

Расходы на социальное обеспечение вырастут до рекордных 39 трлн иен (249.5 млрд долларов), что связано с ростом стоимости медицинского обслуживания.

Как ожидается, налоговые поступления вырастут до 83.7 трлн иен (535.5 млрд долларов). Объем выпуска гособлигаций для обеспечения бюджета планируется держать на уровне до 30 трлн иен (порядка 192 млрд долларов), чтобы поддерживать финансовую стабильность и не усугублять тяжелое бремя государственного долга, почти вдвое превышающего ВВП.

Проект бюджета будет представлен на рассмотрение парламента в начале 2026 года.

Источник: ТАСС

Поделиться:
178

Актуально

Футбол

Такая памятная футбольная осень - ФОТО

Общество

Арзу Алиева поделилась публикацией из приюта Təmiz Dünya - ВИДЕО

Общество

В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта - ФОТО

Общество

Астаринская таможня пресекла незаконный ввоз более 148 кг наркотиков - ФОТО - ВИДЕО

В мире

В Армении запретят распространение материалов о «вмешательстве в жизнь» страны

Кабмин Японии утвердил проект бюджета с рекордными расходами на оборону

Украина продлила на год запрет на импорт российских товаров

В США украли партию живых лобстеров на 400 тысяч долларов

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Ученые открыли планету в форме лимона

Во время лодочной прогулки утонул лидер крупнейшей преступной группировки 1990-х Аверин

В 2026 в Россию приедут работать 40 тысяч индийцев

В РФ Гарри Каспарову заочно предъявлено обвинение в оправдании терроризма

Последние новости

В Лянкяране арестован подозреваемый в повторном мошенничестве

Сегодня, 10:27

Представители МККК посетили содержащихся в Азербайджане армян

Сегодня, 10:17

«Щелкунчик» под управлением азербайджанского дирижёра Эйюба Гулиева покорил Мехико - ФОТО

Сегодня, 10:12

В Армении запретят распространение материалов о «вмешательстве в жизнь» страны

Сегодня, 09:58

Кабмин Японии утвердил проект бюджета с рекордными расходами на оборону

Сегодня, 09:50

Арзу Алиева поделилась публикацией из приюта Təmiz Dünya - ВИДЕО

Сегодня, 09:25

Такая памятная футбольная осень - ФОТО

Сегодня, 09:10

Посольство Азербайджана вручило подарки детям из малообеспеченных семей в Перу - ФОТО

Сегодня, 08:57

«Стало гораздо удобнее»: пассажиры о NFC-оплате в автобусах - ВИДЕО

Сегодня, 08:50

В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта - ФОТО

Сегодня, 08:42

Астаринская таможня пресекла незаконный ввоз более 148 кг наркотиков - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 08:35

Украина продлила на год запрет на импорт российских товаров

Сегодня, 08:27

В США украли партию живых лобстеров на 400 тысяч долларов

Сегодня, 08:20

В Балакене произошёл пожар в средней школе

Сегодня, 00:00

В Азербайджане сократилось число медработников

25 / 12 / 2025, 23:40

Айдан Рагимли вернулась к полетам спустя год после трагедии с самолетом AZAL - ВИДЕО

25 / 12 / 2025, 23:20

Жителям Пакистана грозит тюрьма за запуск воздушных змеев

25 / 12 / 2025, 23:01

Мать погибшего в крушении самолета AZAL Мухаммедали: «Триста шестьдесят пять дней, в которых каждый вдох был пронизан памятью о тебе»

25 / 12 / 2025, 22:40

Какие коммунальные услуги подорожают в 2026 году?

25 / 12 / 2025, 22:20

Задержан бывший министр обороны Грузии

25 / 12 / 2025, 22:00
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00