Украина продлила на год запрет на импорт российских товаров

Правительство Украины продлило на год запрет на импорт товаров из России.

Об этом говорится в двух постановлениях, опубликованных на сайте украинского кабмина.

Согласно одному из документов, запрет на ввоз ряда российских товаров продлевается до 31 декабря 2026 года.

В рамках второго постановления на тот же срок пролонгируется срок действия пошлин в отношении продукции из России.

Из постановлений следует, что на Украину запрещен импорт мяса, рыбы, кофе, чая, шоколада и других кондитерских изделий из России. Помимо этого, в республику нельзя ввозить несколько видов промышленных товаров, удобрения, транспортные средства, корм для животных и так далее.