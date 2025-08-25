Более 3000 мест остались свободными в вузах Азербайджана

В этом году в конкурсе на поступление в высшие учебные заведения приняли участие 88 756 абитуриентов.

Из них 57 236 человек (в том числе 6461 суб-бакалавр) были зачислены в вузы.

1news.az со ссылкой на Modern.az сообщает, что по группам специальностей в общей сложности осталось более 3100 вакантных мест.

В I группе специальностей из 20 385 вакантных мест было заполнено 18 432, что означает наличие 1953 свободных мест.

Во II группе из 14 935 мест было заполнено 14 542, и после объявления результатов осталось 393 свободных места.

В III группе, где ежегодно наблюдается высокая конкуренция, заполнено 98,44% мест. Из 15 583 мест было заполнено 15 340, а общее количество вакантных мест для второго этапа выбора специальности составило 243.

В IV группе в университетах, где проводился приём, было 4732 вакантных места. После выбора специальностей число поступивших составило 4507 человек, и осталось всего 225 свободных мест.

В V группе из 4704 мест было зачислено 4415 человек. В настоящее время количество вакантных мест по этой специальности составляет 289.

Отметим, что выбор специальностей на оставшиеся вакантные места будет проводиться с 28 августа по 2 сентября через интернет. Абитуриенты в электронной анкете могут указать как специальности на вакантные места в вузах, так и коды специальностей в средних специальных учебных заведениях (колледжах).