Упрощены визовые процедуры для лиц, прибывающих в Азербайджан в связи с Формулой 1

Упрощены визовые процедуры для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджан в связи с проведением в Баку Формулы-1.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение, сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, иностранцы и лица без гражданства, прибывающие в Азербайджан в связи с «Формулой-1», могут с 25 августа по 30 сентября этого года получить визы в международных аэропортах Азербайджанской Республики.

Основанием для выдачи визы будет считаться один из нижеследующих документов:

- аккредитационная карта, подтверждающая прохождение аккредитации согласно правилам компании Formula One Management Limited и Международной автомобильной федерации, или другой документ, подтверждающий прохождение аккредитации;

- аккредитационная карта, подтверждающая прохождение аккредитации в операционной компании «Бакинское городское кольцо»;

- билет, в том числе электронный билет на соревнования «Формула 1» или документ, подтверждающий приобретение билета.

Государственной миграционной службе поручено уведомить авиационные компании, осуществляющие полеты в Азербайджанскую Республику, об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в страну в связи с «Формулой-1».