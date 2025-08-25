В Ордубаде на людей упало дерево, есть пострадавшие

В селе Вананд Ордубадского района случился инцидент: обломившаяся ветка дерева платан упала на местных жителей.

Как передает 1news.az со ссылкой на APA, в результате инцидента пострадали три человека.

Пострадавшие - Новрузов Ибрагим Али оглу (1959 г.р.), Агаларов Мирюнис Мирдавуд оглу (1970 г.р.) и Алиев Анар Ахмед оглу (1983 г.р.) - были доставлены в больницу Нахчыванской Автономной Республики. После оказания необходимой медицинской помощи их состояние было оценено как удовлетворительное, и они были выписаны домой.