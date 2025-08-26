Мерц пригрозил ужесточить санкции, если не состоится встреча Путина с Зеленским

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности западных стран повысить санкционное давление на Россию, если не состоится встреча главы РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни в Берлине он выразил мнение, что «сейчас ход за Москвой». «Если такого шага с российской стороны не последует, то необходимо будет усилить давление», - утверждал Мерц. «Для такого случая мы в Европейском Союзе работаем над новыми санкциями.

Американский президент [Дональд Трамп] со своей стороны не исключил новые штрафные пошлины», - сказал канцлер.

Мерц также напомнил, что Трамп «предложил провести в таком случае трехсторонние переговоры, то есть переговоры между ним, Путиным и Зеленским». «Это было бы тогда логичным следующим шагом», - считает канцлер.

Источник: ТАСС