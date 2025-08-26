К тушению пожара в Агстафе привлечены силы из соседних районов - ОБНОВЛЕНО

Для тушения пожара, начавшегося на территории сёл Татлы, Юхары Гёйджели и Даг Кясаман Агстафинского района, были привлечены дополнительные силы из соседних районов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, для ликвидации возгорания в лесной зоне под названием Хайвалы было направлено в общей сложности 7 пожарных машин.

На место происшествия привлечено большое количество личного состава, в основном из Газахского, Товузского и Агстафинского районов.

Отметим, что лесной массив Хайвалы в основном используется в качестве зимнего пастбища.