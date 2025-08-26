В Азербайджане обсудили порядок отчётности спутникового оператора Starlink

Состоялась онлайн-встреча между сотрудниками Агентства информационно-коммуникационных технологий (İKTA) - регулирующего органа Азербайджана в сфере телекоммуникаций и почтовых услуг - и представителями компании Starlink.

Во встрече приняли участие директор Starlink по выходу на рынок Ребекка Хантер и представители ООО Starlink Azerbaijan, сообщает 1news.az со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства цифрового развития и транспорта.

Официальные представители İKTA вначале предоставили информацию об основных задачах и полномочиях регулирующего органа. Далее было отмечено, что компания Starlink Azerbaijan, как телекоммуникационный оператор, также должна предоставлять отчётность, отражающую различные аспекты своей деятельности.

В ходе встречи обсуждались формы отчётности, которые спутниковый телекоммуникационный оператор будет представлять Агентству, порядок их предоставления и другие важные вопросы.

Одновременно представители Starlink получили ответы на свои вопросы, касающиеся деятельности İKTA, телекоммуникационной среды Азербайджана и других интересующих тем.