Фонд Гейдара Алиева организовал очередные развлекательные мероприятия для детей - ФОТО

First News Media19:00 - Сегодня
26 августа по инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в различных развлекательных заведениях Баку были организованы праздники для детей.

В торжествах приняли участие дети шехидов, героически погибших в борьбе за освобождение земель от оккупации, а также дети, лишенные родительской опеки, воспитывающиеся в школах-интернатах, имеющие ограниченные возможности здоровья и нуждающиеся в особой заботе.

Дети, доставленные к местам отдыха на специальных автобусах, с удовольствием наслаждались организованными для них развлечениями, участвовали в различных играх, мастер-классах, танцевали.

В жаркий летний день дети также вдоволь развлекались в бассейне, участвуя в различных играх, в том числе в шоу пузырей. В рамках мероприятий, продолжавшихся весь день, для детей была организована обеденная зона. Дети, чей день рождения приходился на сегодняшний день, весело отметили этот особенный день вместе со сверстниками.

В завершение мероприятий каждому ребенку в память о замечательном дне отдыха были вручены подарки Фонда Гейдара Алиева.

