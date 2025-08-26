Достигнута договоренность об установлении прямых контактов между Азербайджаном и Сирией в сфере культуры

Временный поверенный в делах Азербайджана в Дамаске Эльнур Шахгусейнов встретился с министром культуры Сирийской Арабской Республики Мухаммедом Ясином Салехом.

Oб этом говорится в публикации на странице посольства Азербайджана в Сирии в соцсети X.

"Оживление культурных связей между двумя дружественными странами, Азербайджаном и Сирией, является необходимым вопросом с точки зрения заполнения 12-летнего пробела. Мы достигли договоренности с министром культуры Сирийской Арабской Республики Мухаммедом Ясином Салехом о налаживании прямых контактов между министерствами культуры. Это позволит ускорить реализацию проектов и воплотить в жизнь конструктивные идеи, которые помогут сблизить наши дружественные народы", - говорится в публикации.