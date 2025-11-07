Ильхам Алиев присвоил высшие воинские звания военнослужащим Минобороны
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Министерства обороны Азербайджана.
Глава государства постановил присвоить следующие высшие воинские звания военнослужащим Министерства обороны Азербайджанской Республики:
Звание «генерал-лейтенант»
генерал-майору Кянану Алигусейн оглу Сеидову
генерал-майору Агамиру Азизхан оглу Султанову
Звание «генерал-майор»
полковнику Зауру Газанфар оглу Юсифли
полковнику Умудвару Азизали оглу Гулиеву
полковнику Анару Тофиг оглы Гусейнову
полковнику Этибару Исмаил оглу Магеррамову
Звание «контр-адмирал»
капитану 1-го ранга Шахину Орудж оглы Мамедову.
289