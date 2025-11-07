Награждены лица, проявившие особые заслуги в защите территориальной целостности Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении лиц, проявивших особые заслуги в защите территориальной целостности Азербайджана.

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте Президента АР.

Как отмечается в распоряжении, данные лица удостоены наград за особые заслуги в защите независимости и территориальной целостности Азербайджана, а также за отвагу, проявленную при выполнении боевых заданий.

