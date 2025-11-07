Президент Азербайджана наградил военнослужащих

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Вооруженных сил страны.

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте Президента АР.

Как отмечается в распоряжении данные военнослужащие удостоены наград за проявленный высокий профессионализм, отвагу и мужество в обеспечении территориальной целостности Азербайджана и особо отличились при исполнении служебных обязанностей и задач, возложенных на воинскую часть.

Ознакомиться со списком награжденных можно здесь.