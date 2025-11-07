МИД Азербайджана: Место подписания мира с Арменией можно обсудить лишь после выполнения всех условий

Для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией в первую очередь должны быть созданы соответствующие условия.

Об этом в интервью Report заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Ключевое условие со стороны Азербайджана для подписания мирного договора - внесение изменений в Конституцию Армении, где сохраняются территориальные претензии к Азербайджану. Это косвенно зафиксировано и в Совместной декларации, подписанной лидерами Азербайджана и Армении в присутствии президента США Дональда Трампа», - отметил он.

По словам представителя МИД, лишь после выполнения всех условий можно приступать к обсуждению места подписания договора.