Баку рассчитывает на действенные шаги США по полной отмене 907-й поправки

Азербайджан надеется на полную отмену Соединенными Штатами 907-й поправки.

Об этом в интервью АПА заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Всем хорошо известно, что эта поправка, принятая в 1992 году, запрещала оказание правительственной помощи Азербайджану со стороны США, и была несправедливым шагом, открыто дискриминирующим нашу страну. Эта поправка долгое время оставалась фактором, осложнявшим двусторонние отношения», - отметил дипломат.

В этой связи он указал, что одним из исторически и символически значимых моментов августовского визита Президента Азербайджана в США стало подписание именно в его присутствии американским лидером Дональдом Трампом указа о временном приостановлении действия 907-й поправки к Акту о поддержке свободы.

«Шаг, предпринятый президентом США, отражает реальную суть азербайджано-американского партнёрства, укрепляет взаимодоверие и стратегическое сотрудничество между нашими странами. Этот шаг также свидетельствует о начале нового этапа сотрудничества с США. Надеемся, что с учётом перспектив развития отношений между Азербайджаном и США, а также растущей роли нашей страны в широком регионе, американская сторона предпримет практические меры для полной отмены 907-й поправки», — подчеркнул Гаджизаде.