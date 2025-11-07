В Баку ожидают, что Ереван выполнит обязательство о неразмещении третьих сил на границе

Азербайджан неоднократно заявлял о серьезной обеспокоенности деятельностью миссии ЕС в Армении, которая противоречит достигнутым договоренностям между Баку и Ереваном.

Об этом в интервью Report заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Вопреки заявленным целям - содействию региональной стабильности и укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией - миссия на самом деле использовалась как инструмент антиазербайджанской пропаганды», - подчеркнул Гаджизаде.

По его словам, исходя из этого, Баку настаивал и добился закрепления в тексте мирного соглашения в качестве одного из основных положений запрета на размещение сил третьих сторон на азербайджано-армянской границе.

«Под силами третьих сторон мы имеем в виду в том числе и миссию Евросоюза. Наша позиция известна Армении. Надеемся, что после подписания мирного договора Армения выполнит свои обязательства в этом вопросе», - добавил представитель МИД.