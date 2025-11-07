Гаджизаде: Извинения Москвы перед Баку - важный шаг для нормализации отношений

Азербайджано-российские отношения строятся на принципах добрососедства, равноправного диалога, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.

Об этом в интервью Report заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Известно, что длившееся почти год напряжение в отношениях было вызвано подбитием самолета AZAL и последовавшими (за этим - ред.) действиями России. Мы неоднократно подчеркивали, что ждем полного и прозрачного расследования трагедии, установления и привлечения виновных к ответственности, выплаты компенсаций пострадавшим. Эти шаги важны для устранения негативного фона в двусторонних отношениях», - сказал он.

Гаджизаде подчеркнул, что встреча президентов Азербайджана Ильхама Алиева и РФ Владимира Путина 10 октября в Душанбе на саммите СНГ, заявления российской стороны, признание того, что самолет был сбит по ошибке ВС РФ, и принесенные извинения - значимый шаг на пути нормализации отношений.

Представитель МИД также прокомментировал ситуацию с арестованными в России представителями азербайджанской диаспоры.

«Для защиты прав членов азербайджанской диаспоры в России МИД, посольство и генеральные консульства нашей страны постоянно предпринимают системные и последовательные меры. Всем арестованным гражданам оказывается правовая помощь и консульская поддержка в рамках законодательства», - сказал он.

Напомним, что 25 декабря 2024 года самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также 5 членов экипажа. В результате аварии погибли 38 человек, выжили 29 человек, включая троих детей.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства, произошедшего в воздушном пространстве России.