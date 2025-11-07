Казахстан присоединяется к Авраамовым соглашениям
МИД Казахстана выступил с заявлением о присоединении страны к Авраамовым соглашениям.
Как отметили в министерстве, данное решение принято исключительно в интересах Казахстана и полностью соответствует характеру сбалансированной, конструктивной, миролюбивой внешней политики республики.
«Присоединение к Авраамовым соглашениям будет способствовать укреплению сотрудничества нашей страны со всеми заинтересованными государствами и, следовательно, полностью соответствует стратегическим целям Казахстана», - сообщили в ведомстве.
Там также добавили, что Казахстан и далее будет последовательно выступать за справедливое, всеобъемлющее и устойчивое урегулирование ближневосточного конфликта на основе норм международного права, соответствующих резолюций ООН и принципа «два государства для двух народов».
