Казахстан присоединяется к Авраамовым соглашениям

МИД Казахстана выступил с заявлением о присоединении страны к Авраамовым соглашениям.

Как отметили в министерстве, данное решение принято исключительно в интересах Казахстана и полностью соответствует характеру сбалансированной, конструктивной, миролюбивой внешней политики республики.

«Присоединение к Авраамовым соглашениям будет способствовать укреплению сотрудничества нашей страны со всеми заинтересованными государствами и, следовательно, полностью соответствует стратегическим целям Казахстана», - сообщили в ведомстве.

Там также добавили, что Казахстан и далее будет последовательно выступать за справедливое, всеобъемлющее и устойчивое урегулирование ближневосточного конфликта на основе норм международного права, соответствующих резолюций ООН и принципа «два государства для двух народов».

Источник: Tengrinews