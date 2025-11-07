 Участие Азербайджана в саммите ЕПС в Ереване на высшем уровне маловероятно - МИД | 1news.az | Новости
Политика

Участие Азербайджана в саммите ЕПС в Ереване на высшем уровне маловероятно - МИД

First News Media16:28 - Сегодня
Участие Азербайджана в саммите ЕПС в Ереване на высшем уровне маловероятно - МИД

Саммиты Европейского политического сообщества (ЕПС) важны с точки зрения укрепления политического диалога, развития сотрудничества в энергетике и безопасности, экономической интеграции и реагирования на глобальные вызовы.

Об этом в интервью Report заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Азербайджан - один из ключевых участников этой инициативы. Благодаря своему геополитическому положению, энергетическим ресурсам и роли в региональной безопасности, наша страна является стратегическим партнером для Европы», - сказал Гаджизаде.

Представитель МИД напомнил, что первый саммит ЕПС, в котором приняли участие лидеры 44 стран, прошел 6 октября 2022 года в Праге. С тех пор состоялось уже семь саммитов объединения.

«Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя участие главы государства Ильхама Алиева на саммите ЕПС в Ереване (в мае 2026 года - ред.), сообщил, что официального приглашения не поступало, поэтому участие на высшем уровне выглядит маловероятным. В целом отмечу, что специфика формата ЕПС в том, что страны представлены на мероприятии исключительно на уровне глав государств и правительств», - добавил он.

Участие Азербайджана в саммите ЕПС в Ереване на высшем уровне маловероятно - МИД

