В Лачине готовятся планы восстановления на основе Госпрограммы на 2027-2030 годы

Восстановительные работы в Лачине последовательно продолжаются на основе Государственной программы.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Лачинском районе Масим Мамедов в своем комментарии журналистам.

По его словам, первый этап восстановительных работ в Лачыне завершен.

"Мы готовим планы восстановления на основе Государственной программы на 2027-2030 годы. В соответствии с этим, на территории Лачинского района предусмотрено строительство более 20 новых населенных пунктов", - отметил Мамедов.