Могила Насими может быть перенесена из Сирии в Азербайджан - ФОТО

Азербайджанское государство заинтересовано в транспортировке могилы великого азербайджанского поэта и мыслителя Насими на родину.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на АПА – отмечается, что уже проведены первичные переговоры с сирийской стороной, которая проинформирована о планах.

Отметим, что могила Имадеддина Насими находится в сирийском городе Алеппо, где уже много лет продолжается вооружённый конфликт, в результате которого могила также подверглась разрушениям.

Напомним, что ещё в 1970 году, когда Гейдар Алиев был первым секретарём ЦК КП Азербайджана, во время поездки в Арабскую Республику Сирию могила Насими была приведена в порядок - позднее Г.Алиев лично посетил могилу поэта.

В 2019 году 650-летие Насими широко отмечалось в Азербайджане на государственном уровне.