В Лачыне обсудили молодежную волну в культурных и креативных индустриях - ФОТО

При поддержке Министерства культуры и Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе в Лачыне уже в третий раз отметили День города.

В этом году праздник имеет особое значение - по решению Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ от 8 октября 2024 года Лачын исполняет миссию «Культурной столицы СНГ», сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.

В рамках Дня города Лачын стал площадкой для встречи творческой молодёжи из Азербайджана и ряда стран СНГ - Лачын принимает у себя «Молодёжный лагерь стран СНГ» и «Международные дни кино стран СНГ».

Оба проекта реализуются при совместной организации Министерства культуры Азербайджанской Республики, Фонда молодежи Азербайджана, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ и Национального совета молодёжных организаций Азербайджанской Республики (NAYORA).

26 августа состоялась панельная дискуссия на тему «Молодёжная волна в культурных и креативных индустриях» с участием представителей Азербайджана, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

В ходе мероприятия начальник отдела международных связей министерства культуры Азербайджана Фаррух Джумаев отметил, что по инициативе Президента Ильхама Алиева в стране созданы все условия для всестороннего развития молодёжи. Было подчеркнуто, что в Азербайджане уделяется внимание развитию культуры и креативных индустрий, а также поддержке участия молодёжи в этих сферах. Руководитель отдела также подчеркнул, что Азербайджан вносит свой вклад в развитие культурного сотрудничества между странами СНГ, и для этой цели реализуются различные проекты.

И то, что в этом году в Лачыне - культурной столице СНГ - в рамках Дня города собралась творческая молодёжь из стран СНГ, является наглядным подтверждением этого. Подобные проекты способствуют развитию сотрудничества между молодыми людьми из стран СНГ, укреплению межкультурного диалога и формированию новых творческих инициатив.

Председатель Национального совета молодёжных организаций Азербайджанской Республики Рафаэль Гаджибейли, представитель Фонда молодежи Азербайджана Ордухан Гахраманзаде и другие выступили, рассказав о реализуемой в стране молодёжной политике.

Затем мероприятие продолжилось в формате дискуссии, в ходе которой были даны ответы на интересующие молодёжь вопросы. Представители молодёжных организаций Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана поделились опытом реализации проектов в своих странах.

Отметим, что в рамках Дня города Лачын на сцене, установленной на берегу реки Хакяри, состоится концертная программа с участием известных мастеров искусств и художественных коллективов Азербайджана.