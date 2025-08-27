В Баку приостановлена работа магазина с высоким риском пожара - ФОТО - ВИДЕО

Государственная служба пожарного надзора МЧС приостановила в столице деятельность магазина с повышенной пожарной опасностью.

Государственная служба пожарного надзора МЧС продолжает в рамках своих полномочий принимать необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности на территории страны, сообщает 1news.az со ссылкой на МЧС.

В этой связи при проверке магазина по ремонту и продаже бывших в употреблении холодильников, принадлежащего Бабеку Гарибову, расположенного на проспекте Гара Гараева, 39А, выявлены многочисленные нарушения в области пожарной безопасности, которые создают прямую угрозу для жизни и здоровья людей, окружающей среды и интересов государства в сфере собственности.

Текущая ситуация показала, что продолжение эксплуатации объекта может привести к возгоранию в любой момент, которое за короткое время может перерасти в масштабное возгорание с неизбежными последствиями.

С учетом вышеизложенного, в связи с грубым нарушением требований норм и правил пожарной безопасности было принято решение о приостановке деятельности - копия решения была передана представителю объекта.