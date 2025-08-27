В Азербайджане вручены медали семьям журналистов-шехидов

В соответствии с приказом министра обороны Азербайджанской Республики, 27 августа в Управлении по связям с медиа и общественностью Министерства обороны семьям журналистов-шехидов ‒ Магеррама Ибрагимова и оператора Сираджa Абышова были вручены медали «За заслуги в области военного сотрудничества» (посмертно).

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Сообщается, что выступивший на мероприятии, в котором принимали участие и представители ряда средств массовой информации, начальник Главного управления по личному составу Министерства обороны генерал-майор Мушвиг Мамедов рассказал о героизме и доблести, проявленных нашими шехидами в 44-дневной Отечественной войне, и подчеркнул, что их светлая память будет чтиться вечно.

"Было отмечено, что журналист Магеррам Ибрагимов и оператор Сирадж Абышов, командированные в освобождённые от оккупации регионы в целях донесения до мировой общественности фактов о зверствах, совершённых армянами на этих территориях, и погибшие в июне 2021 года при исполнении служебных обязанностей в результате подрыва на мине в Кяльбаджарском районе, навсегда останутся в памяти нашего народа примером самоотверженности.

Члены семей и близкие обоих шехидов выразили признательность Президенту Азербайджанской Республики, Верховному Главнокомандующему Вооружёнными Силами Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой, а также руководству Министерства обороны за проявленное внимание, заботу и почтение памяти всех шехидов.

Отметим, что на мероприятии были награждены и представители ряда средств массовой информации, отличившиеся в деле донесения до широкой общественности успешных реформ в сфере армейского строительства, военно-патриотической пропаганды, борьбы с дезинформацией и в сотрудничестве с Министерством обороны",- говорится в информации ведомства.