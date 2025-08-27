 Азербайджан и Уганда укрепляют связи в ООН, ДН и Африканском союзе - ФОТО | 1news.az | Новости
Политика

Азербайджан и Уганда укрепляют связи в ООН, ДН и Африканском союзе - ФОТО

First News Media16:35 - Сегодня
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел переговоры в Баку с государственным министром иностранных дел Уганды Джоном Мулимбой.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Стороны обсудили политические, экономические, торговые аспекты азербайджано-угандийских отношений, вопросы энергетической безопасности, гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействие в рамках региональных и международных организаций, включая ООН, Движение неприсоединения и Африканский союз.

Министры также затронули актуальные региональные вопросы.

Была подчеркнута важность сотрудничества при реализации инициатив, выдвинутых в рамках председательства Азербайджана в Движении неприсоединения, в том числе при создании Молодежной организации ДН.

Стороны отметили важность продолжения интенсивных контактов, сформировавшихся в период председательства Азербайджана в ДН, и во время председательства Уганды в этой организации.

Джейхун Байрамов также предоставил угандийской стороне подробную информацию об инициативах и планах страны по развитию и расширению использования альтернативных источников энергии. Министр подчеркнул, что что сектор возобновляемой энергетики является одним из потенциальных направлений для развития сотрудничества.

Главы ведомств отметили успешное внедрение азербайджанской модели "ASAN Xidmət" в Уганде, что, по их словам, является показателем полезности обмена опытом между двумя странами.

Джейхун Байрамов проинформировал угандийскую сторону об итогах Вашингтонского саммита от 8 августа.

Джон Мулимба, в свою очередь, поздравил Азербайджан с достижением исторических договоренностей в рамках азербайджано-армянского мирного процесса на встрече в Вашингтоне и выразил надежду на успешное завершение процесса.

