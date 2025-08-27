Армения назначила нового посла в США

Нарек Мкртчян назначен послом Армении в США.

Он сменил на этом посту Лилит Макунц, передают армянские СМИ.

Ранее, 23 августа, посольство США в Армении официально объявило об окончании срока полномочий посла Армении Лилит Макунц. До назначения послом она возглавляла парламентскую фракцию правящего блока "Мой шаг", ранее занимала пост министра культуры.

Мкртчян, занимавший пост министра труда и социальных вопросов сегодня указом президента Армении освобожден от должности.