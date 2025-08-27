Наркокурьер использовал семью для доставки смертельного груза из Ирана

В Азербайджане обнаружено 62 кг наркотиков, ввезенных контрабандным путем.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками продолжают проводить операции в приграничных районах с целью пресечения контрабанды наркотических средств.

В ходе очередной операции в Лянкяранском районе был задержан житель Лерикского района Назим Фараджов, 1978 года рождения. У него было обнаружено 62 кг марихуаны и опиума с добавлением вредных веществ. Следствие установило, что Назим Фараджов для конспирации доставлял наркотики с членами своей семьи.

Также было доказано, что он действовал в сговоре с гражданами Ирана, личности которых сейчас устанавливаются, и занимался незаконным оборотом наркотических средств на территории Азербайджана. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Борьба с незаконным оборотом наркотиков продолжается в непрерывном режиме.