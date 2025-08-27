На этих улицах Баку затруднено движение транспорта - ФОТО
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
4. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова.
