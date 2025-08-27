 «Карабах» спустя восемь лет вышел в основной этап Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
First News Media23:00 - 27 / 08 / 2025
"Карабах" обыграл "Ференцварош" (Венгрия) по результатам двух матчей в плей-офф и прошел в Лигу Чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, ответный матч на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова завершился победой венгерского клуба со счетом 3:2.

Отметим, что в первом выездном матче чемпион Азербайджана победил со счетом 3:1.

Таким образом, "Карабах", выбивший "Ференцварош" по результатам двух встреч, добился этого успеха во второй раз в своей истории. Коллектив под руководством Гурбана Гурбанова ранее выходил в групповой этап (как он назывался раньше) самого престижного клубного турнира континента в сезоне 2017/2018.

22:06

На стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку счет в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между агдамским "Карабахом" и венгерским "Ференцварошем" вновь стал равным - 2:2.

На 55-й минуте Барнабаш Варга реализовал пенальти, назначенный за грубую игру.

21:40

На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова проходит матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Ференцварошем" (Венгрия).

В игре был забит третий гол.

Агдамский клуб вышел вперёд — 2:1.

На 45-й минуте отличился Абдулла Зубир.

21:00

Стартовал матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Ференцварошем" (Венгрия).

Встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Матч обслуживает французский рефери ФИФА Клеман Тюрпен.

