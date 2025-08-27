«Карабах» спустя восемь лет вышел в основной этап Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО
"Карабах" обыграл "Ференцварош" (Венгрия) по результатам двух матчей в плей-офф и прошел в Лигу Чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, ответный матч на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова завершился победой венгерского клуба со счетом 3:2.
Отметим, что в первом выездном матче чемпион Азербайджана победил со счетом 3:1.
Таким образом, "Карабах", выбивший "Ференцварош" по результатам двух встреч, добился этого успеха во второй раз в своей истории. Коллектив под руководством Гурбана Гурбанова ранее выходил в групповой этап (как он назывался раньше) самого престижного клубного турнира континента в сезоне 2017/2018.
22:06
На стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку счет в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между агдамским "Карабахом" и венгерским "Ференцварошем" вновь стал равным - 2:2.
На 55-й минуте Барнабаш Варга реализовал пенальти, назначенный за грубую игру.
21:40
На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова проходит матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Ференцварошем" (Венгрия).
В игре был забит третий гол.
Агдамский клуб вышел вперёд — 2:1.
На 45-й минуте отличился Абдулла Зубир.
21:00
Стартовал матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Ференцварошем" (Венгрия).
Встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
Матч обслуживает французский рефери ФИФА Клеман Тюрпен.