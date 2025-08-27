В Агджабеди произошел пожар на автозаправке - ВИДЕО

На горячую линию «112» МЧС поступило сообщение о пожаре на территории автозаправочной станции в Агджабединском районе.

На место происшествия незамедлительно были направлены силы Агджабединского районного отделения Государственной противопожарной службы МЧС, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что возгорание произошло в офисном здании, расположенном на территории станции, при этом существовал высокий риск распространения огня на топливные резервуары. Благодаря оперативному вмешательству пожарных пламя было ликвидировано в короткие сроки, не допустив его распространения по территории автозаправочной станции и перехода на резервуары с топливом.

В результате пожара сгорели горючие конструкции офисного здания общей площадью 48 м², состоящего из трёх комнат, топливные резервуары были защищены от огня, пострадавших нет.