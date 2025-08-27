В трех районах Баку снесут аварийные дома

В трех районах Баку планируется снос аварийных зданий с истекшим сроком эксплуатации.

Как передает Baku.ws, работы по сносу будут проводиться в Cабаильском, Сабунчинском и Сураханском районах столицы.

Для реализации проекта уже объявлен тендер на подготовку проектно-сметной документации и услуги авторского надзора за сносом аварийных зданий с истекшим сроком эксплуатации. Организатором тендера выступает "Центр территориального строительства и планирования".

Основная цель проекта - устранение рисков безопасности и создание условий для реализации современных строительных проектов на этой территории. Это позволит создать более безопасную и комфортную среду проживания для жителей района.

В рамках данного проекта будут проведены документационные и контрольные работы для сноса зданий №30 и №34 на улице Салмана Мумтаза, а также здания №24 на улице Даглыг в Сабаильском районе.

Работы по сносу также будут проводится по следующим адресам:

- Сабунчинский район, улица Ю.Гасымова, дом 39

- Сабунчинский район, улица Г.Везирова, переулок 2, здание 5 и здание 6

- Сураханский район, улица Ханлара Алекперова, дом 43

В настоящее время жителям территорий, где проводятся работы по сносу, предлагаются два варианта. Гражданам предлагаются квартиры в зданиях, которые будут построены на месте снесенных домов. Владельцы квартир временно переселяются в арендованные дома. Им также выплачивается арендная плата. Если квартира гражданина составляет 50 квадратных метров, ему предлагаются квартиры с дополнительными 20 квадратными метрами.

Другой вариант - выплата компенсации гражданам за снесенные квартиры. В настоящее время сумма компенсации по Баку варьируется от 2 500 до 2 800 AZN.