В страшном пожаре погибла руководитель Бакинского дома национальной одежды

Во время пожара в многоэтажном жилом доме в Ясамале погибла Кёнуль Валибей гызы Гюмбетова, 1977 года рождения, руководитель Бакинского дома национальной одежды.

Она скончалась от отравления продуктами горения.

Напомним, что в результате инцидента погибли три человека: Кёнуль Гюмбетова, Самир Камал оглы Мамедов (1983 года рождения) и Арзу Али гызы Гянбарли (2018 года рождения).

В Клинический медицинский центр госпитализировано 20 человек, им продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь.

По факту происшествия Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса и проводит предварительное расследование.