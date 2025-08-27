 В Кяльбаджаре продолжается строительство внутренних дорог - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Кяльбаджаре продолжается строительство внутренних дорог - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:40 - Сегодня
В Кяльбаджаре продолжается строительство внутренних дорог - ФОТО - ВИДЕО

По поручению Президента Ильхама Алиева проект строительства внутренних дорог города Кяльбаджар осуществляется Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана быстро и с высоким качеством.

На первом этапе строительства внутренних дорог города общей протяжённостью 26,5 км ведутся работы на участке длиной 18,9 км, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог.

Дороги строятся с учётом 4 различных поперечных сечений. В соответствии с этими сечениями количество полос движения варьируется от 2 до 4, ширина каждой полосы движения составляет 3–3,5 метра, ширина зелёных зон - 1,5–3 метра, ширина велосипедных дорожек - 0,7–1,5 метра, а ширина тротуаров - 2–4 метра. Ширина земляного полотна дорог колеблется от 12 до 30 метров (12, 18, 24 и 30 метров).

В настоящее время на первом этапе строительства городских улиц работы по прокладке инженерных коммуникаций - водопровода, канализации, ливневой канализации, газовых, телекоммуникационных и электрических сетей - практически завершены. Для этого устанавливаются трубы различного диаметра и технические колодцы, а также ведутся работы по укладке бордюрного и тротуарного камня.

В рамках проекта уже выполнено 76% строительных работ - проект строительства внутренних дорог города Кяльбаджар планируется полностью завершить в 2026 году.

Весь процесс строительства осуществляется в соответствии с «Строительными нормами и правилами» и под непосредственным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Поделиться:
276

Актуально

Точка зрения

Интервью с Президентом Ильхамом Алиевым: Мир, законность и прагматизм как основа ...

Общество

Стала известна стоимость билетов и расписание поездов по маршруту ...

Общество

С этой даты приём в дошкольные учреждения будет временно остановлен

Политика

В Кремле не стали комментировать возможную встречу президентов Азербайджана и РФ ...

Общество

Стала известна стоимость билетов и расписание поездов по маршруту Баку-Агдам-Баку - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

С этой даты приём в дошкольные учреждения будет временно остановлен

Почему некоторые граждане не могут получить соцвыплаты?

В Самухе горит открытая территория

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Super Toys прокомментировали пожар в ТЦ «Садарак»

В эти дни в Баку усилится ветер

Лидер азербайджанцев на Урале просит сокамерника по состоянию здоровья

10 абитуриентов, набравшие более 600 баллов не смогли поступить в вузы

Последние новости

В Азербайджане вручены медали семьям журналистов-шехидов

Сегодня, 15:30

В Госдуму внесли законопроект о выходе России из ВТО

Сегодня, 15:16

Интервью с Президентом Ильхамом Алиевым: Мир, законность и прагматизм как основа стабильности Южного Кавказа

Сегодня, 15:00

Стала известна стоимость билетов и расписание поездов по маршруту Баку-Агдам-Баку - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:52

С этой даты приём в дошкольные учреждения будет временно остановлен

Сегодня, 14:35

Представитель АР при НАТО встретился с азербайджанскими журналистами

Сегодня, 14:30

Почему некоторые граждане не могут получить соцвыплаты?

Сегодня, 14:25

В Кремле не стали комментировать возможную встречу президентов Азербайджана и РФ в КНР

Сегодня, 14:15

Фернанду Сантуш проведет пресс-конференцию

Сегодня, 14:03

В Самухе горит открытая территория

Сегодня, 13:45

Погода на четверг: В Баку усилится ветер

Сегодня, 13:35

Rheinmetall AG открывает крупнейший завод Европы по производству боеприпасов

Сегодня, 13:22

В Баку приостановлена работа магазина с высоким риском пожара - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:15

Азербайджанские журналисты в штаб-квартире НАТО - ФОТО

Сегодня, 13:10

Российские таможенники пресекли ввоз экстремистской литературы на судне из Турции

Сегодня, 12:52

В Кяльбаджаре продолжается строительство внутренних дорог - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:40

В Баку пройдет мероприятие China Visitor Summit

Сегодня, 12:32

В Грузии арестовали счета семи НПО

Сегодня, 12:25

Как долго сохранится ветреная погода в Азербайджане?

Сегодня, 12:20

Повышенные таможенные пошлины США для Индии вступили в силу

Сегодня, 12:15
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06