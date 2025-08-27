В Кяльбаджаре продолжается строительство внутренних дорог - ФОТО - ВИДЕО

По поручению Президента Ильхама Алиева проект строительства внутренних дорог города Кяльбаджар осуществляется Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана быстро и с высоким качеством.

На первом этапе строительства внутренних дорог города общей протяжённостью 26,5 км ведутся работы на участке длиной 18,9 км, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог.

Дороги строятся с учётом 4 различных поперечных сечений. В соответствии с этими сечениями количество полос движения варьируется от 2 до 4, ширина каждой полосы движения составляет 3–3,5 метра, ширина зелёных зон - 1,5–3 метра, ширина велосипедных дорожек - 0,7–1,5 метра, а ширина тротуаров - 2–4 метра. Ширина земляного полотна дорог колеблется от 12 до 30 метров (12, 18, 24 и 30 метров).

В настоящее время на первом этапе строительства городских улиц работы по прокладке инженерных коммуникаций - водопровода, канализации, ливневой канализации, газовых, телекоммуникационных и электрических сетей - практически завершены. Для этого устанавливаются трубы различного диаметра и технические колодцы, а также ведутся работы по укладке бордюрного и тротуарного камня.

В рамках проекта уже выполнено 76% строительных работ - проект строительства внутренних дорог города Кяльбаджар планируется полностью завершить в 2026 году.

Весь процесс строительства осуществляется в соответствии с «Строительными нормами и правилами» и под непосредственным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.