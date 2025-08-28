 Пашинян допустил возможность выхода Армении из ЕАЭС | 1news.az | Новости
Армения

Пашинян допустил возможность выхода Армении из ЕАЭС

First News Media13:30 - Сегодня
Пашинян допустил возможность выхода Армении из ЕАЭС

Иреван понимает, что одновременное членство в ЕС и ЕАЭС невозможно, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге после заседания правительства в четверг.

Ранее посольство РФ сообщило, что во время визита вице-премьера РФ Алексея Оверчука в Иреван российская сторона указала армянским коллегам на значительные расхождения нормативно-правовой базы ЕАЭС и ЕС.

«Я неоднократно на международных площадках заявлял, что членство в ЕС и ЕАЭС невозможно, и когда придет время, когда выбор будет неизбежным, мы примем соответствующее решение», — заявил Пашинян.

Он не исключил любой сценарий развития ситуации, исходя из «воли армянского народа, анализа ситуации, перспектив, результатов переговоров».

Напомним, правительство Армении 9 января одобрило проект закона о вступлении республики в Евросоюз.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что желание присоединиться к ЕС является суверенным правом страны. В свою очередь, вице-премьер РФ Алексей Оверчук подчеркнул, что Москва рассматривает вступление Армении в Евросоюз как начало выхода из ЕАЭС и будет выстраивать экономическую политику с учетом этого обстоятельства.

Источник: Sputnik Армения

