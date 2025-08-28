«Я спал, и на меня посыпались шкафы»: житель Баку рассказал о пережитом взрыве - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

28 августа 2025 года около 06:10 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи со взрывом в жилом доме на улице Али Велиева в Низаминском районе Баку.

Как сообщили 1news.az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), на место происшествия немедленно была направлена бригада скорой помощи.

За медицинской помощью обратились четыре человека, двое из которых - дети. Среди пострадавших - одна женщина и трое мужчин. Всем им была оказана первая медицинская помощь на месте.

09:45

«Взрыв произошел около 5 утра. Я спал, и от силы взрыва на меня посыпались шкафы. Когда выбрался из комнаты, увидел, что стул разбил мне голову.

Сотрудники МЧС спасли меня в таком состоянии», - рассказал в интервью Oxu.Az житель бакинского дома на улице Али Велиева в Низаминском районе, где произошел взрыв, Теймур Мугамов.

Он отметил, что правая сторона его головы ушиблена. «В голове немного онемение, но я снова пойду на обследование», - добавил он.

Теймур Мугамов уточнил, что в его квартире был перекрыт газ. «Я лёг спать на матрас на полу около часа ночи.

Была включена только одна вещь - холодильник. Я не знаю, что стало причиной взрыва», - сказал он.

08:30

В квартире пятиэтажного жилого дома, расположенного на улице Али Велиева в Низаминском районе города Баку, прогремел взрыв.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, соответствующая информация поступила на горячую линию ведомства.

На место происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы специальных рискованных спасательных работ МЧС.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте установлено, что взрыв, не сопровождавшийся возгоранием, произошел в однокомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. При этом один гражданин получил травмы различной степени тяжести и оказался в беспомощном состоянии.

Благодаря оперативным спасательным действиям сотрудников МЧС гражданин, 1987 года рождения Теймур Муса оглу Мукамов, был спасен и передан бригаде скорой медицинской помощи.

В рамках мер безопасности жители соседних квартир были эвакуированы. По факту ведется расследование.