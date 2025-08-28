Иран может отказаться от сотрудничества с МАГАТЭ в случае введения санкций

Тегеран может отказаться от сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии, если страны "евротройки" - Великобритания, Германия и Франция - запустят механизм, возобновляющий действие санкции ООН в отношении исламской республики.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

"Мы ясно дали понять европейским странам, что если они <...> инициируют запуск механизма snapback, то Иран, разумеется, сделает необходимые ответные шаги. Мы также сообщили им, что в случае такого шага все сотрудничество и взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии будет полностью поставлено под угрозу и фактически прекращено", - сказал чиновник в эфире иранского государственного телевидения.

Источник: ТАСС