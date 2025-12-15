ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ … - ФОТО

Презентован художественный альбом Мирза Кадыма Иревани.

В эти дни поздней осени, но еще не наступившей зимы, в Баку произошло воистину историческое событие. Впервые в выставочной галерее главного офиса Халг Банка в рамках уникального социо-культурного проекта «Xalq Əmanəti» (Народное достояние) состоялась выставка работ и презентация художественного альбома выдающегося художника XIX века, основоположника национальной станковой живописи Мирза Кадыма Иревани (1825-1875) «Живопись и графика». Нынешний выпуск – 26-й по счету, и в отличие от предыдущих, нынешний – особый по многим показателям.

Как мы знаем, по распоряжению Президента АР Ильхама Алиева, в связи с 200-летием основоположника станковой живописи Азербайджана Мирза Кадыма Иревани в нашей стране проводятся юбилейные мероприятия, экспозиции и лекции. Выставка и издание альбома уроженца исторически исконных азербайджанских земель Западного Азербайджана свидетельствуют о том, что вслед за территориальной целостностью, достигнутой после освобождения от армянских агрессоров оккупированных земель Карабаха в 2020 г., настало время восстанавливать национальную культурную целостность и собирать под свое крыло историческое духовное наследие. С этой почетной и судьбоносной задачей вот уже десять лет Халг Банк справляется самым блистательным образом. Изысканный художественный альбом, повествующий о жизни и творчестве М.К.Иревани, издан на азербайджанском, английском и русском языках в изящном полиграфическом исполнении.

Стены выставочной галереи Халг Банка украшены красочными репликами картин азербайджанского художника и удивительными по красоте коврами небольшого формата, сотканными по мотивам живописных работ художника. Помимо техники, цветового колорита и выразительности образов, работы Иревани служат богатым источником информации для специалистов разного профиля, начиная с искусствоведов и исследователей национального костюма, и, кончая знатоками средневекового восточного оружия, образов известных исторических личностей, интерьера комнат того периода и многим другим.

Открывая мероприятие и приветствуя собравшихся деятелей искусства, науки и государства, заслуженная артистка Диляра Салим отметила, что на примере вдохновенных работ М.К.Иревани мы становимся свидетелями торжества азербайджанского духа в искусстве живописи. Выставка и презентация альбома являются символом всенародной любви и уважения к художнику-творцу, выражением верности национально-духовным ценностям. Художественный альбом является плодом длительной и кропотливой работы большой команды профессионалов разных направлений.

Выразив творческой команде замечательного проекта «Халг Аманаты» глубокую благодарность и восхищение столь безупречной и высококлассной работой, депутат Милли Меджлиса, председатель Общины Западного Азербайджана, доктор философии по филологии Азиз Алекберли отметил, что распоряжение Президента Азербайджана о праздновании 200-летия М.К.Иревани в некотором роде несет в себе еще и политический аспект в качестве месседжа противоположной стороне о том, что великий художник М.К.Иревани родился и творил на исконно азербайджанской земле, где жили наши предки-тюрки. «Ни одна историческая личность, - добавил Азиз муаллим, - не появляется случайно, для этого необходимы исторически благодатные и сильные корни, многовековые традиции и здоровая земля, рождающая гениев. М.К.Иревани родился именно на такой благословенной земле и благородных корнях».

По словам А.Алекперли, после триумфальной победы в Карабахе происходит великое возвращение людей, изгнанных со своих вековых очагов три десятилетия назад. Презентуя творчество М.К.Иревани, можно сказать, что культурное наследие Западного Азербайджана в виде прекрасных работ этого художника и его красочного альбома также триумфально вернулись на родину в Азербайджан, радуя взор поклонников живописи и выходцев из Западного Азербайджана.

Солидарность с этими мыслями выразил председатель парламентского комитета по культуре, депутат Милли Меджлиса, директор Музея литературы им.Н.Гянджеви, академик Рафаэль Гусейнов, поздравив всех с глубоко национальным праздником возвращения М.К.Иревани в лоно национального искусства, благодаря Халг Банку, который на протяжении десяти лет осуществляет ценную миссию возвращения взятого на хранение народного культурного достояния.

Творческий псевдоним М.К.Иревани, согласно древней восточной традиции, образован из названия азербайджанского города в Иреванском ханстве, где он родился и творил. XVIII и XIX вв. становятся переходным периодом от классического искусства миниатюры к эпохе европейской станковой живописи. В это время в Азербайджане появляются две яркие личности: в Карабахе это человек универсального таланта, - художник, музыкант, писатель и философ Мир Мохсун Навваб и в Иревани – Мирза Кадым Иревани, творчество которого после заселения Иревана и окружающих регионов армянами, осталось за пределами внимания азербайджанских искусствоведов. Благо, в начале и середине прошлого века доктор искусствоведения Н.Миклашевская, а затем литературовед и критик О.Гасанов, народный художник С.Саламзаде и искусствовед В.Чепелев изучили и открыли миру творчество М.К.Иревани, описав его работы, выступавшие в качестве исторических свидетельств и доказательств принадлежности азербайджанскому народу земли, на которой он родился. В этом контексте, подчеркнул академик Р.Гусейнов, его имя и замечательные работы становятся памятниками азербайджанской национальной духовности и искусства живописи. Альбом М.К.Иревани явился результатом работы очень умных и патриотично настроенных высококлассных специалистов с тонким художественным вкусом, обстоятельно отразивших историю Иреванского ханства, общественную среду и условия, способствовавшие появлению столь творчески богатой личности. Каждая работа представляет незаменимый источник для исследований ученых. Высококачественная полиграфия и утонченный дизайн альбома, автором которого является талантливейший художник и настоящий мастер издания раритетных книг Тарлан Горчу. Благодаря ему, полиграфия поднялась до высочайшего уровня настоящего искусства. Академик высказал пожелание, чтобы в скором времени возвращение М.К.Иревани произошло и в его родном городе Иреване.

Очередной выпуск проекта «Халг Аманаты» подарил художникам особый праздник! Об этом с большим теплом говорил ректор Академии художеств, народный художник, профессор Натиг Алиев, добавив, что в академии будет более глубоко изучаться творчество и стиль живописи М.К.Иревани. Художники Академии в тандеме с реставраторами Национального музея искусств, - сообщил Натиг муаллим, - производили реставрацию полотен М.К.Иревани, которые затем были выставлены в Центре Г.Алиева. «В наших планах представление работ художника в Париже, Берлине и других европейских столицах, - заключил ректор.

Экспозиция работ М.К.Иревани и художественный альбом представляют богатейший источник информации и свежий взгляд на искусство живописи для художников и искусствоведов. Для молодежи они служат новым источником вдохновения, а для педагогов, - надежным путеводителем по истории Иреванского ханства. Ведь М.К.Иревани долгое время оставался в стороне от внимания азербайджанской научной общественности, и лишь недавно обрел настоящих ценителей и поклонников в лице своих соотечественников, испытавших глубокое чувство гордости.

Анализируя полотна своего земляка из Иревани, заместитель председателя Общины Западного Азербайджана, доктор политических наук, профессор Хикмет Бабаоглу отметил, что М.К.Иревани под воздействием русской портретной живописи обратился к этому жанру и добился больших успехов, создав портреты Фатали шаха, Надир шаха и символа патриотизма - принца Аббаса Мирза, а также чудесные образы тюркских женщин, в которых воплощается классическое тюркское мышление и характерная цветовая гамма красок. «Наследие М.К.Иревани принадлежит Азербайджану, а его имя - это символ азербайджанства!

Особое место в творчестве художника занимают настенные росписи и живопись, когда-то украшавшие стены Сардарского (Ханского) дворца. Дошедшие до наших дней творения М.К.Иревани являются важным компонентом культурного наследия, как Иреванского края, так и всего Азербайджана в целом.

После официальной церемонии мы поинтересовались мнением и впечатлениями поэта, драматурга и секретаря СП Ильгара Фахми о работах М.К.Иревани. Говоря о значимости события, он подчеркнул, что историческое значение выпуска альбома М.К.Иревани состоит в том, что, будучи классическим азербайджанским художником, до сих пор его альбома не было вообще, потому что почти все работы находились за пределами Азербайджана, в основном, в Грузии. Они были привезены в Баку, отреставрированы и с них сделаны копии. Творчество М.К.Иревани, подчеркнул поэт, знаменательно тем, что художник гармонично соединил средневековое искусство азербайджанской миниатюры и современную живопись. Своеобразие его работ таково, что, увидев эти полотна, сразу понимаешь, что это М.К.Иревани.

Проект «Халг Аманаты» реализуется ОАО Халг Банк с 2010 года, и нацелен на сохранение культурного наследия Азербайджанского народа, передачу его будущим поколениям и ознакомление мира с национальными духовными ценностями Азербайджана. Изданные в рамках этого проекта книги публикуются на азербайджанском, английском и русском языках. Издания передаются в дар высшим и средним учебным заведениям страны, детским домам и библиотекам, различным фондам, государственным учреждениям, посольствам и консульствам зарубежных стран, осуществляющим свою деятельность в Азербайджане и за рубежом, крупным музеям и библиотекам мира, а также любителям искусства.

За прошедший период в рамках проекта были организованы выставки и изданы художественные альбомы из произведений народных художников Беюкага Мирзазаде, Марал Рахманзаде, Саттара Бахлулзаде, Халиды Сафаровой, Микаила Абдуллаева, Таги Тагиева, Микаила Абдуллаева, художника по коврам Лятифа Керимова, заслуженного художника Джахида Джамала, Алекпера Рзагулиева, Махмуда Тагиева, а также наряду с заслуженным деятелем искусств Ваджией Самедовой и Камалом Ахмедом, Шамо Абасова, Фазиля Алиева, Рза Мамедова, Геннадия Брижатюка, Горхмаза Суджаддинова и шехида-скульптора Самира Качаева.

Также увидели свет избранные произведения народных поэтов Мамеда Араза, Хокюмы Биллури, Гусейна Арифа, Халила Рза Улутюрка, Залимхана Ягуба, незабвенного Микаила Мушвига, антология, состоящая из произведений поэтов Южного Азербайджана, книга «Монеты Азербайджана» выдающегося ученого-нумизмата, профессора Али Раджабли, трехтомник «Антология ашыгской литературы», в том числе все произведения всемирно известного поэта-мыслителя Мирза Шафи Вазеха на азербайджанском, немецком и русском языках.

Выставку работ М.К.Иревани можно посетить с 5 декабря с 18:00 до 21:00 по будням, и с 10:00 до 16:00 по субботам и воскресеньям в художественной галерее, расположенной в главном здании ОАО «Халг» Банк. Вход на выставку, экспонируемую по адресу проспект Иншаатчылар, 22 L, свободный.

Афет ИСЛАМ

На правах рекламы