«Евротройка» намерена восстановить санкции против Ирана

Главы МИД Франции, Германии, Великобритании, а также дипслужбы ЕС уведомили госсекретаря США Марко Рубио о намерении инициировать процесс восстановления санкций против Ирана 28 августа.

Об этом 27 августа сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Портал подчеркивает, что таким образом европейские страны рассчитывают «усилить экономическое давление» на Тегеран, что, «вероятно, приведет к ответным мерам со стороны Ирана».

Ранее агентство Reuters проинформировало со ссылкой на источники, что страны «евротройки» могут инициировать процесс восстановления санкций против Ирана 28 августа, поскольку переговоры о ядерной программе Тегерана не увенчались успехом. По данным агентства, «евротройка» в ближайшее время собирается в письменном виде уведомить о своем решении Совет Безопасности ООН. Санкции против финансового, банковского, энергетического и оборонного секторов Ирана будут восстановлены спустя 30 дней после этого.

США и страны «евротройки» ранее договорились считать конец августа крайним сроком заключения ядерной сделки. Тегеран пригрозил выйти из числа участников Договора о нераспространении ядерного оружия в случае возобновления санкций СБ ООН, снятых на основании договоренностей 2015 года.

В 2015 году Иран и Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений Западом Тегерана в разработке ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп вышел из соглашения во время своего первого срока и восстановил все американские санкции против Ирана.

В ответ в 2020 году исламская республика заявила о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ядерные объекты страны.

Однако вплоть до ирано-израильского конфликта в июне МАГАТЭ продолжало инспекции.

Источник: ТАСС