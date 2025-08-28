 Zeta Group - официальный представитель LEGO в Азербайджане представил в Баку автомобиль LEGO BWT Alpine F1® - ФОТО | 1news.az | Новости
Zeta Group - официальный представитель LEGO в Азербайджане представил в Баку автомобиль LEGO BWT Alpine F1® - ФОТО

First News Media10:30 - Сегодня
26 августа в Crescent Mall состоялось незабываемое событие. Настал долгожданный день для поклонников Formula 1® и LEGO – в рамках сотрудничества The Entertainer (входит в Zeta Group) и LEGO в нашей стране впервые был представлен впечатляющий LEGO Big Build автомобиль BWT Alpine F1® Team A524.

Этот уникальный автомобиль, вызвавший огромный интерес во всем мире, ранее был показан на параде во время Formula 1® Miami Grand Prix 2025 и даже получил автографы пилотов Формулы-1 и команды LEGO Group.

Полноразмерная LEGO-версия болида Formula 1® поражает своими характеристиками:

  • использовано 400 000 кирпичиков LEGO
  • вес – 1500 кг
  • максимальная скорость – 20 км/ч
  • на его создание на чешской фабрике LEGO Group в Кладно 26 профессиональных дизайнеров, инженеров и мастеров потратили 22 000 часов работы

Презентация превратилась в настоящий праздник для посетителей Crescent Mall. Гости участвовали в конкурсах, выигрывали разнообразные LEGO-подарки, а главный приз – подарочная карта The Entertainer на сумму 300 AZN – досталась счастливчикам по итогам мероприятия.

Организованное Zeta Group событие стало больше, чем просто выставкой автомобиля – это демонстрация творчества, технологий и безграничных возможностей LEGO. Увидеть впечатляющий LEGO Big Build автомобиль BWT Alpine F1® Team A524 можно в Crescent Mall до 26 сентября.

Напомним, Zeta Group с 2012 года объединяет такие бренды, как The Entertainer, Ted Baker, Pinko, Ipekyol, Carpisa, Life Fitness и 1st Fitness в Азербайджане. Эти марки представлены во всех крупных торговых центрах Баку. The Entertainer, входящий в Zeta Group, является не только крупнейшим продавцом LEGO в Азербайджане, но и крупнейшим магазином игрушек. The Entertainer предлагает более 5000 видов лицензированных, полностью безопасных для детей игрушек и товаров от мировых брендов.

На правах рекламы

