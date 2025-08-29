 Бакинский метрополитен готовится к новому учебному сезону | 1news.az | Новости
Бакинский метрополитен готовится к новому учебному сезону

First News Media13:15 - Сегодня
В Бакинском метрополитене планомерно продолжаются подготовительные работы в связи с началом 2025/2026 учебного года.

Как сообщает Бакинский метрополитен готовится к новому учебному сезону, об этом во время медиатура сообщил советник председателя Бакинского метрополитена Эмиль Ахмедов.

Э.Ахмедов отметил, в соответствии с информацией, предоставленной общественности в мае этого года, в Бакинском метрополитене впервые с 2009 года удалось сократить интервалы движения поездов. Этот шаг положительно сказался на частичной регулировке пассажиропотока и повышении уровня удовлетворённости пассажиров. В настоящее время необходимые меры в этом направлении продолжаются.

Он добавил, что процесс подготовки расписания на осенне-зимний период находится на завершающем этапе.

В рамках подготовки к новому учебному сезону собирается информация о графиках работы различных предприятий и организаций, проводится её обработка и анализ с учётом планов мобильности столицы.

Одновременно учитываются возможные изменения в работе других видов общественного транспорта.

Также было сообщено, что в связи с приближением осеннего сезона продолжаются подготовительные мероприятия, касающиеся технических средств и человеческих ресурсов метрополитена. Особое внимание уделяется работе поездов, эскалаторов, систем вентиляции, оборудования для обслуживания пассажиров и других технических систем. В этом направлении проводятся плановые и профилактические работы.

Эмиль Ахмедов добавил, что продолжается обучение и инструктаж персонала, непосредственно взаимодействующего с пассажирами, по вопросам ориентирования, использования инфраструктуры и правил поведения в метрополитене - эти процессы осуществляются с учётом требований сезона и адаптированы к новому учебному периоду.

Гафар Агаев

