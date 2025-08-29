 В Москве предъявили обвинение экс-руководителю Театра сатиры Мамедали Агаеву | 1news.az | Новости
В Москве предъявили обвинение экс-руководителю Театра сатиры Мамедали Агаеву

First News Media14:50 - Сегодня
Бывшему руководителю Театра сатиры Мамедали Агаеву предъявлено обвинение по делу о мошенничестве.

Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

«Бывшему директору одного из столичных театров предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

В ходе расследования выяснилось, что Агаев «совместно с соучастниками создал схему по хищению денежных средств театра». Специалисты рассказали, что экс-директор создал ИП на свое имя и «заключал заведомо несоответствующие действительности авторские договоры» с учреждением о создании сценариев и последующей передаче прав на них для незаконного извлечения дохода в размере 4% от сумм сборов с продажи билетов.

При реализации схемы, по данным прокуратуры, был причинен ущерб в размере 20 млн рублей. В ближайшее время Агаеву изберут меру пресечения.

О задержании бывшего руководителя Театра сатиры стало известно вечером 28 августа.

