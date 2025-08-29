Из оборота изъяты тысячи бутылок алкоголя с поддельными акцизными марками

В июле-августе 2025 года в результате оперативных мероприятий и налогового контроля, проведенных Государственной налоговой службой (ГНС) в отношении различных субъектов предпринимательства, было выявлено и изъято из оборота большое количество алкогольной продукции с фальшивыми акцизными марками.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на ГНС, проверки проводились в Баку, а также в Абшеронском, Гусарском и Гёйчайском районах, передает 1news.az.

В результате проверок было изъято:

840 единиц алкогольной продукции в торговом объекте Гусейна Аллахверди оглу Танрывердиева в Бинагадинском районе;

1491 единица в торговом объекте и на складе Асифа Василь оглу Багирова в городе Хырдалан;

383 и 169 единиц в торговых объектах Кямрана Маир оглу Османова и Орхана Валех оглу Расулова в поселке Мехдиабад;

3012 и 608 единиц на складе, принадлежащем ООО "P1ONEER" и в торговом объекте Фетуллы Абдулла оглу Айдынова в Гусарском районе;

49 единиц в торговом объекте Эльвина Аловсат оглу Мамедова в Гёйчайском районе.

Таким образом, в общей сложности было обнаружено и изъято 6 552 единицы алкогольной продукции с поддельными акцизными марками.

Кроме того, в поселке Маштага (Баку) было выявлено, что Исрафил Аваз оглу Рагимов и Эльгюн Алихан оглу Мамишов кустарным способом производили алкогольную продукцию и наклеивали на неё фальшивые акцизные марки. В ходе операции у них было обнаружено и изъято 12 700 поддельных акцизных марок, 2 604 единицы алкогольной продукции с фальшивыми акцизами, а также оборудование, сырьё и другие материалы, используемые в процессе производства алкоголя.

Применение акцизных марок имеет большое значение не только для обеспечения фискального контроля за налогоплательщиками в этой сфере, но и для защиты здоровья населения и изъятия с рынка контрафактной, некачественной и опасной для жизни продукции.

В целях предотвращения подобных правонарушений Государственная налоговая служба будет регулярно проводить масштабные мероприятия налогового контроля и принимать все необходимые меры для привлечения к ответственности лиц, занимающихся незаконной деятельностью.