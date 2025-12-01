В Лерике наркотики замаскировали под продажу фруктов - ВИДЕО

Полиция Лерикского района пресекла попытку контрабандистов замаскировать перевозку крупной партии наркотиков под торговлю цитрусовыми.

Как сообщила Лянкяранская региональная группа пресс-службы МВД, в ходе операции в труднодоступной горной местности были задержаны трое ранее судимых мужчин, 40-летний Эльмир Дашдемиров, 58-летний Джаваншир Акберов и 68-летний Магеррам Рагимов.

У задержанных обнаружили 12 килограммов запрещённых веществ, поступивших из-за рубежа, среди них 7 килограммов героина, 5 килограммов метамфетамина, а также марихуана. Следствие установило, что подозреваемые пытались скрыть истинный характер груза, инсценируя торговлю фруктами, чтобы беспрепятственно перемещаться и не вызвать подозрений.

По факту контрабанды и незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. Всем троим фигурантам избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.

Джамиля Суджадинова