В правила назначения трудовых пенсий внесены изменения

В "Правила назначения, исчисления, перерасчета, перевода из одного вида в другой и выплаты трудовых пенсий", утвержденные постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики № 175 от 28 апреля 2022 года, внесены изменения.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно изменению, перерасчет трудовой пенсии осуществляется на основании пенсионного капитала, накопленного на дату обращения в страховой части личного счета работающего пенсионера с этой же даты, а в отношении неработающего пенсионера - со дня перехода лица в категорию неработающего пенсионера, но не более чем за три года до даты обращения.

Перерасчет трудовой пенсии на основании заработной платы (государственного жалованья) в связи с освобождением от работы лиц, которым надбавки к трудовой пенсии за выслугу лет выплачиваются в размере 50% или приостановлены, осуществляется на основании справки, форма которой определена Приложением № 3 к настоящим Правилам, предоставляемой соответствующим государственным органом.

Источник: Report