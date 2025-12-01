Депутат Агиль Аббас призвал наказывать каналы за нарушения этических норм, но не возвращать цензуру

Депутат Милли Меджлиса Агиль Аббас высказался о цензуре на азербайджанском телевидении, которую предлагают ввести пользователи социальных сетей в связи с тем, что в последнее время на ТВ все чаще нарушаются этические нормы.

«Возвращать цензуру нельзя. Просто Аудиовизуальный совет должен принимать меры и наказывать. Необходимо отключать эфир на 24 часа, не выпускать рекламу и применять подобные меры. А что можете сделать вы, мы, зрители? Какие ещё могут быть способы наказания? Бить их будут? Стыдно возвращать цензуру. О чём вы говорите? Решение об отмене цензуры принял общенациональный лидер Гейдар Алиев. Возвращать её нельзя», - заявляет в комментарии Pravda.az депутат Агиль Аббас.

Читайте по теме:

Скандал на «Space TV»: гости программы обменялись оскорблениями - ВИДЕО

Телеканалу ATV вынесено предупреждение за рекламу целебных свойств гипноза и биоэнергетики - ВИДЕО