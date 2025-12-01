EU Today: Азербайджан предлагает Европе новую карту мира

В европейском издании EU Today опубликована статья политического обозревателя и редактора Гэри Картрайта, подготовленная по итогам встречи группы европейских журналистов с помощником Президента Азербайджана – заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым в Брюсселе.

Предлагаем вниманию читателей перевод данного материала.

«Хикмет Гаджиев, помощник Президента Азербайджана и руководитель департамента внешнеполитических дел Администрации Президента, использовал брифинг в посольстве Азербайджана в Брюсселе, чтобы представить позицию Баку в пользу более тесного сотрудничества с Европейским союзом в сфере связности, энергетики и региональной безопасности.

В интервью EU Today и небольшой группе журналистов он сформулировал текущую повестку Азербайджана как переход «от победы в войне к победе в мире» на Южном Кавказе.

В центре его выступления находился Зангезурский коридор, который он напрямую связал как со стратегией Азербайджана в постконфликтный период, так и с более широкими целями ЕС в области связности. Описывая его как часть «Среднего коридора» между Китаем, Центральной Азией и Европой, он заявил, что этот маршрут «окажет преобразующее влияние на транспортный ландшафт Евразии» и что Азербайджан видит себя «ключевым участником этого процесса».

По словам азербайджанских официальных лиц, после ввода в эксплуатацию коридора на территории Азербайджана его годовая пропускная способность составит до 15 миллионов тонн грузов в год, а работы на азербайджанском участке должны быть завершены в 2026 году. Гаджиев сказал, что Баку «хотел бы видеть Европейский союз частью этой новой транспортной структуры», в том числе в рамках инициативы ЕС Global Gateway.

Гаджиев представил коридор как практический компонент того, что он назвал «стратегией Азербайджана по достижению мира». «Война для Азербайджана закончилась, конфликт завершился, – сказал он. – Нам необходимо укрепить мир на местах и сделать его долгосрочным». Мир, по его мнению, «не должен быть просто отсутствием войны», но должен приносить «процветание и развитие» и укреплять взаимозависимость между соседями.

В этом контексте он предположил, что Армения может перейти от «тупикового входа» к статусу транзитной страны по мере расширения связей между востоком и западом, а также севером и югом.

Хикмет Гаджиев также рассказал о взаимоотношениях между Азербайджаном и Россией.

Азербайджан получил в Душанбе ответы от России в вопросе сбитого в декабре 2024 года над Грозным самолета авиакомпании AZAL, сказал он.

Гаджиев отметил, что сразу после инцидента имело место «определенное недопонимание» и «эмоции», но опасения Баку были обсуждены на последующей встрече (лидеров Азербайджана и России – прим. Ред.) в Душанбе.

Азербайджан ожидал от России официальных извинений, полного расследования, привлечения виновных к ответственности и компенсации за сбитый самолет авиакомпании AZAL, сейчас мы перевернули страницу недоразумения и продолжим нормальные добрососедские отношения между двумя странами», - отметил Гаджиев.

Что касается войны в Украине, Гаджиев вновь подтвердил, что Баку не будет вовлекаться в неё. «Азербайджан открыто заявляет, что не участвует и не будет участвовать в каком-либо военном компоненте этого конфликта», – сказал он. Вместо этого помощник Президента подчеркнул важность гуманитарной помощи и сотрудничества в области энергетики. С 2022 года Баку предоставил Киеву помощь на сумму более 40 миллионов долларов, включая гуманитарные поставки, поддержку в восстановлении и программы для детей, пострадавших от войны. «Мы продолжаем программу реабилитации украинских детей», – отметил он, указав на регулярные группы, принимаемые в Азербайджане для социальной и психологической поддержки. Гаджиев также упомянул о поставках того, что он назвал «символическим газом» в Украину, несмотря на российские атаки на энергетическую инфраструктуру.

Что касается санкций, то помощник Президента отверг предположения о том, что Азербайджан используется для обхода западных мер против России. Гаджиев сказал, что Баку «очень внимательно следит за ситуацией с санкциями» и утверждает, что данные о торговле не показывают резкого увеличения оборота с Москвой после 2022 года. Напротив, он указал на рост торговли Армении с Россией и охарактеризовал его как реэкспорт, а не как новую промышленную продукцию, отметив, что Армения «не имеет возможности производить Mercedes, Apple или Samsung».

Еще одной важной темой стало сотрудничество с Европой в области энергетики. В 2024 году ЕС импортировал через Южный газовый коридор около 11,7 млрд кубометров азербайджанского газа, что превышает показатель 2021 года, а соглашение 2022 года предусматривает увеличение объёмов до не менее 16 млрд кубометров к 2027 году. Европейская комиссия отмечает, что SOCAR в настоящее время поставляет газ в 12 стран, в том числе в восемь стран-членов ЕС. Гаджиев заявил, что дальнейшее расширение Трансадриатического газопровода и связанной с ним инфраструктуры будет возможно при наличии «подлинного интереса» и долгосрочных договорных обязательств со стороны Европы.

Глядя в будущее, он уделил особое внимание возобновляемым источникам энергии. Министерство энергетики Азербайджана оценивает технический потенциал страны в области возобновляемых источников энергии примерно в 135 гигаватт на суше и 157 гигаватт на море. Президент Ильхам Алиев объявил о цели достичь к 2030 году мощности возобновляемых источников энергии – солнечной, ветровой и гидроэнергии – около 6 гигаватт, при этом уже подписаны контракты и меморандумы, охватывающие примерно 10 гигаватт запланированных проектов. «К 2030 году Азербайджан будет способен производить 6 гигаватт электроэнергии из возобновляемых источников», – сказал Гаджиев, отмечая, что это позволит высвободить больше газа для экспорта в Европу.

Он связал эту прогнозируемую мощность с целями Европы в области цифровых технологий и ИИ. «Европе нужны новые партнёры, аутсорсинг», – сказал он, представив Азербайджан как будущий региональный хаб в рамках «цифрового Шёлкового пути», по которому данные будут передаваться из Центральной Азии. На протяжении нескольких лет Баку продвигает инициативы в области оптоволоконных сетей и концепции коридоров передачи данных наряду со своими транспортными и энергетическими проектами. Благодаря сравнительно дешёвой электроэнергии и подходящим климатическим условиям в северных регионах страны, Азербайджан, по словам Гаджиева, имеет «все преимущества и условия, чтобы стать новым центром обработки данных в глобальной концепции цифровизации».

Говоря об Иране, Гаджиев сказал, что, с точки зрения Баку, дипломатические последствия вооружённого нападения на посольство Азербайджана в Тегеране в настоящее время урегулированы. Он отметил, что нападавший был привлечён к ответственности в соответствии с иранским законодательством, и Азербайджан «полностью перевернул эту страницу». По его словам, отношения сейчас «нормальные и стабильные». ИРИ фигурирует в более широких планах Баку по развитию взаимосвязанности через автомобильный мост Агбенд-Келале через реку Араз, строительство которого должно быть завершено к концу 2025 года, а пограничная и таможенная инфраструктура – в начале 2026 года. «Мы рассматриваем Иран как соседа и партнёра и с нетерпением ждём дальнейшего развития экономических и торговых отношений», – сказал он.

Гаджиев также упомянул о вовлеченности ЕС в дела региона, подчеркнув посредническую роль, которую сыграл бывший президент Европейского совета Шарль Мишель между Баку и Ереваном.

Гаджиев заявил, что Азербайджан готов углублять сотрудничество с ЕС в области энергетической безопасности и связности, одновременно повторяя публичные призывы Президента Алиева к европейским финансовым институтам проявить большую гибкость в вопросах инфраструктуры, связанной с газом, если ЕС намерен поддерживать и расширять импорт. Азербайджан, подчеркнул он, «выполняет тяжелую работу на местах» для обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе и «также нуждается в поддержке наших партнеров», добавив, что реакция в Брюсселе была «очень позитивной… единодушной солидарностью», потому что «если вы боретесь за мир, должна быть нормальная поддержка в этом», – говорится в материале.