Предъявлено обвинение Мамеду Ибрагимли, задержанному сотрудниками СГБ.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на информированный источник, ему предъявлено обвинение по статье 278.1 УК Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства).

